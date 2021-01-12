Что подавать в ПФР о совместителе, если по основному месту работы он выбрал электронную трудовую?

Продолжаются вопросы о трудовых книжках, в том числе об электронных. Например, взяли по совместительсву работника, который по основному месту работы заявил о ведении электронной ТК. Что о нем сообщать в ПФР по месту совместительства?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Беру работника, по совместительству. На основной работе он писал заявление на ведение ЭТК. Подскажите, Мне просто сдать на него отчёт сзв-тд? Этот стаж тоже автоматом пойдёт в трудовую?».

В комментариях поинтересовались, как это вообще можно проверить, что он подавал на другом месте работы.

«А как узнать, что он подавал заявление на ЭТК? Он какую-то бумагу показывает или трудовую с записью о переходе?».

Автор пишет, что просто на словах сказал, что подавал заявление о переходе на электронную трудовую по основному месту работы. Дальше она пишет, что все подала, что нужно:

«В любом случае, отчёт подала, сроки дольше ждать не позволяют, если что-то ПФР не устроит, сделаю корректировку».

Еще советуют не забыть об отметке о совместительстве.

Также у автора спросили, есть ли вообще ему разница, подавал ли тот сотрудник чего, или нет по основному работы.

«А какая вам разница, писал он заявление о переходе на ЭТК или нет?».

Автор отвечает, что, к примеру, для исчисления стажа.

Вроде бы 1 января 2021 года наступило, прошли праздники, люди на работу выходят. А вопросы по электронным трудовым до сих пор возникают, и, похоже, возникать будут дольше.

А значит, не лишним будет прослушать курс от Центра обучения «Клерка»: «Электронные трудовые книжки: все, что нужно знать работодателям и работникам в 2021 году».

Вы научитесь:

Правильно переводить работников на ЭТК.

Предоставлять им сведения о работе по новым правилам.

Принимать и увольнять работников так, чтобы ни один инспектор не придрался.

Составлять и вовремя сдавать новую кадровую отчетность правильно.

Записывайтесь прямо сейчас! Работодатели должны сообщить в ПФР до 15.02.21 сведения о последнем кадровом событии, но времени не так много, чтобы изучить, что еще нужно сделать.