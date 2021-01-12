Налоговики рассказывают в соцсетях, что у них не работает АИС Налог

Налоговики в социальной сети ВКонтакте рассказывают, что у них не работает второй день система АИС Налог.

«Коллеги, второй день АИС не работает. Катастрофа. Все сроки летят».

Кто-то иронично заметил, какая хорошая работа. Пришел, посмотрел в монитор, ушел домой.

А кто-то про график работы вот что постит:

Видно на картинке нечетко, вот что мелким шрифтом написано:

Обращаем внимание, что в рамках стабилизации контура промышленной эксплуатации АИС «Налог-3» письмом ФНС от ...№ПА-5-6`298ДСП@ устанавливается порядок работы в АИС «Налог-3». Просим оперативно ознакомиться с указанным письмом.

Дата публикации там указана 11 февраля 2020 года.

Кто-то еще пишет, что тогда они с 6 утра работали.