Вместо земельных участков многодетным предлагают давать деньги на жилье

Гражданам, имеющим трех и более детей, власти субъектов бесплатно выдают земельные участки. Это является вариантом обеспечения их жильем.

В некоторых регионах в качестве альтернативной меры дают не землю, а единовременную компенсацию на покупку жилья.

В Госдуму поступил законопроект, которым предлагается предоставить региональным органам власти возможность выплаты многодетным семьям денежной компенсации стоимости не только жилого помещения, но и земельного участка (вместо того, чтобы выделять бесплатную землю).

В пояснительной записке к проекту отмечается, что пригодных участков на всех не хватает, люди годами стоят в очереди.

Проект внесен Архангельским областным Собранием депутатов.

Напомним, в декабре аналогичный проект внесли в ГД депутаты от «СР».