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Выходное пособие уволенным включается в расходы при расчете налога на прибыль

При увольнении по п.1 статьи 81 ТК (ликвидация организации) сотрудникам выплачивается выходное пособие в размере среднего заработка. Потом платят еще один средний заработок, если человек так и не трудоустроился. А затем — по решению ЦЗН работодатель обязан выплатить еще один средний заработок.

Все это прописано в статье 178 ТК.

Минфин в письме от 18.11.2020 № 03-03-07/100489 разъясняет, что если пособия выплачены согласно нормам ТК, то такие расходы могут быть учтены при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

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