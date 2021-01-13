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Проверят ли налоговики 2017-й год, если требование прислали в последние дни 2020-го?

Сейчас 2021 год. Могут ли налоговики проверить и доначислить за 2017 год, если вызов в инспекцию был получен в последние дни прошлого года?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите, доначислить налог на имущество могут, и, соответственно, можно подать уточненки по доначислению. Сейчас можно за 20,19,18 или все таки и за 2017? Так как в 18 году сдавалась декларация за 2017, то и она попадает?».

В комментариях пишут, что в рамках проверки могут проверить за 2018, 19 и 20 годы.

«В рамках проверки проверять могут 2020,2019,2018 год. Можно и за 2017 год подать, никто не запрещает. Если у вас доначисление, то лучше сначала доплатить налог и пени, а потом подать уточненные декларации».

Автор спрашивает именно по 2017 году, могут ли по нему спросить в 2021. Или если в 2020-м прислали требование в последние дни, то все еще можно?

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«А обязать подать и доначислить за 2017 могут? Уведомление о вызове и дачи пояснений пришло под НГ в декабре».

Ей отвечают, что не могут:

«Нет, если будут проверять и найдут ошибки просто доначислят налог и пени. Если пришло уведомление о вызове и написано, что именно по налогу на имущество, а Вы нашли ошибки, на мой взгляд, безопаснее доплатить, подать уточненки и написать в ответ на уведомление, что суммы налога доплачены и уточненные декларации сданы».

Автор возражает, что по сути сама-то проверка уже в 2021 году будет. В конце прошлого года был только вызов.

«Но ведь по сути проверка будет проводиться уже в 2021 году. 30.12 пришло уведомление о вызове и даче пояснений за 17,18,19, 20. Но не сама камеральная проверка. Поэтому я пытаюсь понять- 3 года от 21 го — это 18, 19, 20. И если и придет требование о камеральной проверке, оно уже будет от 2021 года».

Ей отвечают, что сама дача пояснений по сути своей уже проверка.
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«По факту дача пояснений это и есть камеральная проверка. Если касаемо налога на имущество, то налоговая провела проверку вашей декларации, по ней возникли расхождения и поэтому прислали уведомление о вызове для дачи пояснений. Если налоговая захочет с вас денег, а она скорее всего захочет, то за какой период — не столь важно. Можно конечно оспорить потом в судебном порядке, но я бы не стала с этим связываться. Опять же, смотря какая цена вопроса. В Вашей ситуации я бы все-таки позвонила в налоговую и уточнила, что конкретно им надо пояснять, в чем расхождения».

Собственно, советом позвонить в налоговую мы и подытожим:

«Если есть уведомление о вызове, то иногда достаточно позвонить и узнать в чем дело».
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