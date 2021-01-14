У бухгалтеров пошли первые проблемы с НДФЛ по ставке 15 %

Как известно, с 2021 года введена ставка НДФЛ 15 % с доходов свыше 5 млн. рублей. Год только начался, новая норма только-только вступила в силу, а у бухгалтеров уже начались проблемы.

Своей болью по этой теме поделилась участница нашего форума. Дело в том, что в декабре 2020 года сотруднику была начислена премия в размере 5 млн. рублей. Бухгалтер провела начисление в 1С. Программа насчитала взносы и НДФЛ — естественно, по ставке 13 %, так как в 2020-ом действовала именно эта ставка. Эта сумма включена в расходы 2020 года.

Однако выплата премии произошла уже после Нового года, когда вступили правила про ставку 15 %.

Что делать — по какой ставке облагать доход, как все это отражать в 1С, что будет на счете 68.01? С этими вопросами бухгалтер обратилась к коллегам на форум.

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Конечно, коллеги не смогли обойтись без шуток и поинтересовались, не требуются ли в такую щедрую компанию сотрудники. Постоянный участник нашего форума отметил, что никак не ожидал обсуждений на тему 15% в ближайшее время.

Но шутки шутками, а доход в виде премии для целей НДФЛ считается начисленным датой выплаты. Выплата была в 2021-ом, а значит облагаться премия будет по ставке 15 %. Причем не только эта премия, но и весь последующий доход за 2021 год пойдет по ставке 15 %.

прикольная получается ситуация!

успели бы выплатить всё в декабре — значит всё что произошлоо в 2020 годе обложилось бы 13%

и новый год начался бы с 13% в другой ситуации — сразу в начале года выплачиваем премию 5 лямов, и все доходы уже превышают пределы, а значит всё что будет получать человек в 2021 году в полном составе будет облагаться 15% — Arhimed0

Что касается проблем со счетом 68.01, то как пишет участник форума, это вопрос почти философский.