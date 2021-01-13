В какой программе вести домашнюю бухгалтерию? Excel не предлагать... Или предлагать?

Отвлечемся от бухгалтерии офисной, и окунемся в бухгалтерию домашнюю. В какой программе удобно было бы вести все домашние финансы? И нужно ли это вообще?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Посоветуйте, пожалуста, какую-нибудь программу или еще лучше приложение по подсчету своих личных доходов и расходов. Подружка-не бухгалтер просит научить, ей что-нибудь попроще и понаглядней. Сама веду в эксель, но это лично мой подход».

Кто-то в комментариях вообще сомневается, зачем считать эти самые расходы:

«А зачем их считать? Статуправление открыть? Только морока. Пробовала я, поняла, что деньги или остаются или нет. Все, без вариантов. Кофе то подешевле пить не будешь, через турникеты в метро прыгать не начнёшь, курицу „не петелинка“ не буду есть, ну и смысл тогда?».

Но у кого-то мнение другое:

«Я бы никогда не узнала во сколько обошлась стройка дачи, если бы не прога:

пока строила, следила за лимитом ежемесячным текущих расходов, который сама себе определила;

доходы из разных источников: (вот этот чувак, который рассчитывается вразнобой, в прошлом месяце точно платил?)

„совместные закупки“ — когда на подруг чего-то закупила — кто-чего забрал/отдал/когда.

доходы, которые делю с субподрядчиками — с кем/когда/за что, и наоборот, когда я субподрядчик, а деньги через меня идут (у меня с программерами 1С симбиозы случаются);

и это не считая „финансовых инструментов“. ПИФы, депозиты, займы...

Я восхищаюсь людьми, способными все такое в голове держать, причем я таких знаю даже, но в записях как-то спокойней. Мне лично».

Советуют продукт от 1С:

«Лет 10 уже веду в 1С:Деньги, но всё мечтаю написать свою».

Эту программу, кстати, многие советуют. А еще сервис от Сбера.

А кто-то вообще ничего не ведет, и боится остановиться:

«Моя подруга работает крутым косметологом. У нее в обороте и „рабочие“ и „домашние“ деньги. Она не знает с какой прибылью она работает (и с прибылью ли?), сколько денег ее, а сколько должна. Каждый день мимо нее проносятся в обе стороны несчитанные „тыщи“ и она боится остановиться в работе, так как не понимает на „каком свете живет“. Вот для этого и нужна программа, ведь денежки как известно счет любят».

А кто-то не считает, ибо стресс:

«Лет 15 назад один месяц посчитала... Ужаснулась и забросила это дело. К чему нервный стресс постоянный».

Еще не считают, потому что из-за экономии боятся лишиться радостей жизни.

«Если начнёшь считать, то потом — экономить, так никаких радостей в жизни. А так плюс-минус, и как-то хватает».

У кого-то еще тетрадками пользуются, или пользовались не так давно.

«Жена клиента вела записи по доходам/расходам с 60-х годов прошлого века — в тетрадках».

Вообще, специально программу искать не так уж обязательно — есть же удобный и функциональный MS Excel, он же Эксель, Экселька.

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