В России прогнозируют новое повышение налогов. Но после 2021 года

Bank of America прогнозирует повышение в России налоговой нагрузки в течение 2-3 лет. Среди вероятных кандидатов — налоги на добычу ресурсов, а также подоходный. Но в 2021 году будет «передышка».

Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на главного экономиста BofA по России и СНГ Владимира Осаковского.

«В целом необходимость дополнительных налоговых доходов для государства остается, что будет поддерживать этот тренд. Учитывая, что мы видели довольно существенное повышение налогов в прошлом году, наверное, в этом году у нас будет некая передышка, но опять же мы рассматриваем этот фактор как один из рисков для российского рынка в целом в ближайшие два-три года», — заявил он на брифинге в среду.

При этом он полагает, что «ресурсные сектора наверняка так и останутся основным таргетом для повышения налогов».

«Там есть, что облагать налогом и есть прибыли и размер этих прибылей довольно ощутим для бюджета. Риск повышения ресурсных налогов, наверное, существует», — рассуждает экономист.