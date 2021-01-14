Изменилась форма АДВ-1 и другие «пенсионные» бланки

Новые формы бланков применяемых для учета граждан в системе ОПС утвердил ПФР. Постановление фонда от 07.12.2020 № 846п опубликовано на официальном портале правовой информации.

Поменялись следующие бланки:

анкета зарегистрированного лица (форма АДВ-1);

заявление об изменении анкетных данных зарегистрированного лица, содержащихся в ИЛС (форма АДВ-2);

заявления о выдаче документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (форма АДВ-3).

В частности, в анкете надо будет указывать ИНН и номер актовой записи, содержащийся в свидетельстве о рождении.

Напомним, Счетная палата в ходе проверки ПФР выявила немало ошибок. Одна из них — путаница со СНИЛСами. Это происходит, в том числе, из-за того, что форма АДВ-1 слишком куцая, там нет всех необходимых данных.

В итоге аудиторы рекомендовали внести изменения в анкету застрахованного лица (форма АДВ-1) в части ее дополнения сведениями о фамилии, которая была у физического лица при рождении, а также ИНН.