Изменилась форма АДВ-1 и другие «пенсионные» бланки

Новые формы бланков применяемых для учета граждан в системе ОПС утвердил ПФР. Постановление фонда от 07.12.2020 № 846п опубликовано на официальном портале правовой информации.
Поменялись следующие бланки:
- анкета зарегистрированного лица (форма АДВ-1);
- заявление об изменении анкетных данных зарегистрированного лица, содержащихся в ИЛС (форма АДВ-2);
- заявления о выдаче документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (форма АДВ-3).
В частности, в анкете надо будет указывать ИНН и номер актовой записи, содержащийся в свидетельстве о рождении.
Напомним, Счетная палата в ходе проверки ПФР выявила немало ошибок. Одна из них — путаница со СНИЛСами. Это происходит, в том числе, из-за того, что форма АДВ-1 слишком куцая, там нет всех необходимых данных.
В итоге аудиторы рекомендовали внести изменения в анкету застрахованного лица (форма АДВ-1) в части ее дополнения сведениями о фамилии, которая была у физического лица при рождении, а также ИНН.