Гражданам в возрасте 45+ на госуслуги придет информация из ПФР о размере будущей пенсии

Начиная с 2021 года, ПФР будет проактивно информировать граждан старше 45 лет о состоянии пенсионного счёта и накопленного стажа, а также о предполагаемом размере страховой пенсии по старости.

Соответствующие сведения будут направляться в личный кабинет гражданина на портале Госуслуг, сообщили в ПФР.

Периодичность информирования будет осуществляться один раз в 3 года, начиная с года достижения застрахованным лицом возраста 45 лет.

Как отметили в ПФР, это позволит гражданину оценить имеющиеся у него пенсионные права и при необходимости скорректировать собственную модель поведения в части приобретения дополнительных прав (например, путем добровольного вступления в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию с целью уплаты страховых взносов).

Между тем напомним, что соответствующие поправки в закон еще не внесены.

Законопроект № 1075528-7, который предполагает такие изменения, внесен в Госдуму «Единой Россией» в конце декабря 2020 года и пока не прошел даже первое чтение.

Как отмечается в пояснительной записке, первыми информацию из ПФР получат граждане 1977 года рождения и ранее до 31 декабря 2022 года.