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«Клерк» + Telegram = семь каналов на все случаи жизни. От важных новостей до юмора

«Клерк» так основательно обосновался в Telegram, что пора снова разобраться, сколько же его там.

Давайте считать:

  1. Бухучет и налоги — сюда для вашего удобства собирается самое важное с сайте «Клерка». Вам не нужно искать, бродить по сайту, все здесь.
  2. Клерк.ру чат — здесь бухгалтеры общаются.
  3. Ночной бухгалтер — это как «Бухучет и налоги», но для рубрики «Ночной бухгалтер». И самых важных статей.
  4. Бух.Джоб — здесь бухгалтеры ищут работодателей.
  5. Бух.Хантер — а здесь работодатели ищут бухгалтеров.
  6. Бух! Молния — неутомимый Флэш несет сюда самые важные новости для бухгалтеров.
  7. Бугагалтер — а вот это на случай, когда устали от всех остальных каналов — зайти и посмеяться.

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