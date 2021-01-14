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Росстат расширит число товаров и услуг для оценки инфляции

Росстат расширит число товаров и услуг для расчета месячной инфляции с 520 до 556 товарных позиций, в частности увеличится перечень лекарств и товаров первой необходимости.

«Значительно увеличилось количество лекарственных средств и медицинских изделий, а также товаров первой необходимости и средств гигиены. Если в 2020 году в ежемесячном режиме велся мониторинг цен больше чем на сорок лекарств, то в 2021 году — уже на 53. Пять из них — „Азитромицин“, „Цефтриаксон“, „Осельтамивир“ („Номидес“), „Апиксабан“ („Эликвис“), витамин Д3 — используются при лечении больных коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении статистического ведомства.

Также в новый перечень вошли санитарно-гигиенические маски, антисептик для рук, одноразовые шприцы, включен ряд медицинских процедур (гастроскопия, диагностика на МРТ или КТ), а также услуги сиделок по уходу за больными и пожилыми людьми на дому.

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Список товаров для гигиены дополнен гелем для душа, жидким туалетным мылом, дезодорантом, дезинфицирующим средством для очистки поверхностей (полов, стен, мебели) в виде спрея, геля (на основе хлора, альдегидов или спирта), бумажными столовыми салфетками и носовыми платками.

Кроме того, расширится список экскурсионных программ и туров как по России, так и за ее пределами — в Турцию и ОАЭ, это позволит лучше оценить динамику развития туристического бизнеса. А стоимость проживания в гостинице будет оцениваться в широком диапазоне — от стоимости спального места в хостеле до номера в пятизвездочном отеле. Одновременно из списка исключены некоторые товары, которые перестали пользоваться спросом у потребителей, среди них шапки из меха, кнопочные мобильные телефоны, наборы мягкой мебели, ковры. Ранее Росстат также сообщил, что перестанет мониторить цены на ртутные градусники, заменив их на галинстановые.
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В этом году для расчета инфляции будут в том числе использоваться данные контрольно-кассовой техники. Это позволит расширить число магазинов, в которых будет вестись ценовой мониторинг, а также список отслеживаемых товаров и услуг.

По материалам ТАСС.
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