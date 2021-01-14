ФНС знает о зарубежных накоплениях россиян. Всего их на сумму около 13 трлн рублей

Налоговики рассказали, сколько у россиян есть счетов в зарубежных банках. А именно, у граждан есть около 700 тысяч финансовых счетов на общую сумму 13 трлн рублей.

Об этом пишут «ТАСС» со ссылкой замруководителя ФНС Дмитрия Вольвач.

«На сегодняшний день мы уже видим, такая база у нас устойчивая — где-то россияне располагают в целом по миру, в том периметре, который покрыт автоматическим обменом (системой автоматического обмена финансовой информацией — прим. издания), где-то более чем 700 тыс. финансовых счетов. Это 400 тыс. налоговых резидентов — юридических и физических лиц. Остатки на этих счетах в рублевом эквиваленте где-то уже превышают 13 трлн рублей», — сказал Вольвач.

По его словам, часть информации о счетах была получена в рамках международного обмена финансовой информацией, а о части средств ФНС узнала из отчетов самих налогоплательщиков.

«О многом мы, конечно, знали. Конечно, мы много чего интересного узнали. Но если сравнивать с той базой, которую мы сейчас видим, я могу высоко отозваться об уровне комплаенс наших уважаемых российских налогоплательщиков. То есть доля выявляемых нами несоответствий очень невелика по сравнению с тем объемом активов и количеством счетов, которые мы видим и которые к нам поступают от наших зарубежных партнеров», — сказал Вольвач.