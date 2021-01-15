Что указать в СЗВ-ТД при переводе работника с совместительства на основное?

Работника переводят с совместительства на основое место. Как указать перевод в СЗВ-ТД? И не проще ли сделать по схеме «уволить-принять»?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите, пожалуйста, какое последнее кадровое событие указывать при подаче данных о выборе трудовой в СЗВ-ТД. У сотрудника декабре 2020 года был перевод с совместителя на основное место. До этого в 2019 году перевод на другую должность. Что-то в 1С не даёт мне вставить кадровое по переводу из совместительства. При заполнении регистрации трудовой деятельности в списке нет этого мероприятия вообще. Только если все вручную вводить».

В комментариях пишут, что в 1С переводом не получится. Только уволить-принять.

«По-другому в 1С не сделаете. Только через увольнение».

И еще советуют через увольнение:

«Переводов нет, только увольнение и прием. Табельные номера разные».

Автор пишет, что уже оформили через перевод. Вопрос в том, как это в СЗВ-ТД указать. На это автору пишут:

«Смысл такой: две записи в СЗВ-ТД, первая строка — приём с пометкой „совместитель“, вторая строка — перевод, указываем ту же должность, номер и дату приказа о переводе. Ручками заполнять. Если автоматически, то попадает только перевод. Сдала по такой схеме, принято».

Правда, в СЗВ-ТД нельзя указывать два последних события, можно только одно. Не будут ли последствия от такого способа?