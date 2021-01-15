«ЮМоней» с 12 января ограничил переводы от физлиц иностранным компаниям на 6 месяцев

Сервис «ЮМоней», ранее называвшийся «Яндекс.Деньги», а ныне входящий в экосистему «Сбера», ограничил с 12 января на полгода переводы между физлицами и компаниями-нерезидентами в соответствии с предписанием ЦБ.

«Банк России проводил плановую проверку, по результатам которой было получено предписание. Все требования, полученные по результатам проверки, будут учтены. Введенные ограничения касаются только платежей физлиц в адрес компаний-нерезидентов и платежей от компаний-нерезидентов физлицам. Предписание получено и вступило в силу 12 января 2021 года, в этот же день мы незамедлительно уведомили тех клиентов, кого оно затронуло», — отметили в компании.

Сервис электронных платежей также сообщил, что все компании, деятельность которых затронули ограничения, проинформированы индивидуально.

«Кошельки и карты ЮMoney по-прежнему без ограничений работают в России. С их помощью любой гражданин РФ может оплачивать покупки в российских магазинах, погашать штрафы ГИБДД, рассчитываться за ЖКУ, переводить деньги другим людям и др.», — указали в компании.

По материалам «ТАСС».