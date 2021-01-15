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Все об отчетности за 2020 год. Приглашаем на бесплатный вебинар

Она уже совсем близко и каждый год она — одна из самых больших головных болей бухгалтеров. Она — это годовая отчетность.

Центр обучения «Клерка» и спикер Лариса Сулацкая прилашают на бесплатный вебинар «Готовимся к отчетности за 2020 год. Основные изменения». Он пройдет 19 января, начало в 11:00.

На вебинаре поговорим:

  • как подготовиться к отчетности за 2020 год;
  • как избежать штрафов при сдаче отчетности;
  • какие основные ошибки существуют при сдаче отчетности;
  • основные изменения в отчетности за 2021 год.

Вебинар бесплатный! Записывайтесб прямо сейчас!

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