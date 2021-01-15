По прогнозам Минтруда, 10 % россиян будут работать удаленно

На текущий день работают удаленно 6 % от числа работающих по найму граждан. В пиковый период это значение достигало 11 % от общего числа трудящихся.

Такие данные привел министр труда Антон Котяков, выступая на Гайдаровском форуме.

«Если в пик первой волны ограничительных мер в мае-июне на удаленке работало около 6 млн человек, большинство из них в крупных агломерациях. Это Москва и область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Башкортостан. Сейчас это 3,7 млн — около 6 % всех занятых. При этом год назад, до пандемии официально оформляли дистанционную занятость всего 30 тысяч человек», — отметил Антон Котяков.

Говоря о перспективах развития дистанционной занятости в России, глава Минтруда спрогнозировал дальнейшее развитие этого вида занятости и достижения уровня 10% от числа работающих граждан.