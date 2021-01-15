Безопасная доля вычетов по НДС за 4 квартал 2020. Проверьте свой регион

Прежде чем сдавать декларацию, узнайте, какая безопасная доля вычета НДС установлена в вашем регионе. Это поможет избежать лишнего внимания со стороны налоговиков и проверок.
Если данные у компании выше данных по региону, налоговики заинтересуются организацией. Доля уменьшения НДС является одним из критериев при назначении выездной проверки.
Расчет безопасной доли вычетов по регионам России производится на основании формы 1-НДС, размещенной на сайте Федеральной налоговой службы.
* Безопасная доля рассчитана по операциям, которые облагаются НДС по ставкам 10 и 20 процентов, без учета сумм налога и вычетов по операциям с нулевой ставкой
|Регион
|Доля вычетов, %*
Центральный ФО
|Белгородская область
|92,0
|Брянская область
|93,8
|Владимирская область
|84,9
|Воронежская область
|92,9
|Ивановская область
|91,3
|Калужская область
|87,3
|Костромская область
|85,2
|Курская область
|93,5
|Липецкая область
|104,2
|Московская область
|88,5
|Орловская область
|91,6
|Рязанская область
|82,0
|Смоленская область
|92,8
|Тамбовская область
|94,9
|Тверская область
|88,7
|Тульская область
|95,8
|Ярославская область
|86,7
|Город Москва
|88,9
Северо-Западный ФО
|Республика Карелия
|79,0
|Республика Коми
|78,4
|Архангельская область
|85,0
|Вологодская область
|98,7
|Калининградская область
|64,3
|Ленинградская область
|88,4
|Мурманская область
|188,8
|Новгородская область
|96,6
|Псковская область
|89,7
|Город Санкт-Петербург
|87,9
|Ненецкий АО
|149,2
Северо-Кавказский ФО
|Республика Дагестан
|82,9
|Республика Ингушетия
|92,9
|Кабардино-Балкарская Республика
|90,7
|Карачаево-Черкесская Республика
|90,1
|Республика Северная Осетия – Алания
|86,7
|Чеченская Республика
|96,5
|Ставропольский край
|90,0
Южный ФО
|Республика Адыгея
|84,6
|Республика Калмыкия
|79,5
|Республика Крым
|86,5
|Краснодарский край
|90,7
|Астраханская область
|76,5
|Волгоградская область
|91,6
|Ростовская область
|92,7
|Город Севастополь
|81,2
Приволжский ФО
|Республика Башкортостан
|91,4
|Республика Марий-Эл
|88,4
|Республика Мордовия
|89,1
|Республика Татарстан
|90,8
|Удмуртская Республика
|80,7
|Чувашская Республика
|83,6
|Кировская область
|88,3
|Нижегородская область
|90,4
|Оренбургская область
|74,3
|Пензенская область
|88,8
|Пермский край
|86,9
|Самарская область
|84,0
|Саратовская область
|84,6
|Ульяновская область
|88,5
Уральский ФО
|Курганская область
|85,2
|Свердловская область
|91,0
|Тюменская область
|84,6
|Челябинская область
|90,0
|Ханты-Мансийский АО – Югра
|67,0
|Ямало-Hенецкий АО
|72,4
Сибирский ФО
|Республика Алтай
|88,9
|Республика Тыва
|81,5
|Республика Хакасия
|87,0
|Алтайский край
|89,6
|Красноярский край
|76,5
|Иркутская область
|78,4
|Кемеровская область – Кузбасс
|94,1
|Новосибирская область
|88,9
|Омская область
|84,9
|Томская область
|80,6
Дальневосточный ФО
|Республика Бурятия
|97,3
|Республика Саха (Якутия)
|94,4
|Приморский край
|94,2
|Хабаровский край
|90,4
|Амурская область
|131,2
|Камчатский край
|92,7
|Магаданская область
|103,0
|Сахалинская область
|95,0
|Забайкальский край
|91,4
|Еврейская автономная область
|82,7
|Чукотский АО
|136,5
Байконур
|Байконур
|65,1
Безопасная доля вычетов по НДС: как считать и что делать при превышении