Банкомат съел карту и завис. Перевыпускать карту? Или перезагрузить банкомат?

Интересный лайфхак на случай, если банкомат проглотил карту и завис. И отказывается не то чтобы ее возвращать, а вообще не взаимодействует.

Поделились лайфхаком в «Красном уголке бухгалтера».

«Небольшой лайфхак по работе с банкоматами. Зашел в ТЦ снять немного денег с карты одного синюшного банка. Вставил ввел пин-код, выбрал сумму, на экране — „Пожалуйста подождите“ — и на этом все... банкомат умер :-( Ни тачскрин, ни кнопки не работают, простоял 15 минут, что делать? Карта внутри.

Звоню в банк по номеру телефона, там никто ничего не говорит, только переключают друг на друга, после раза десятого — повесили трубку, ок, норм, обслуживание. Звоню еще раз, повезло, кто-то хоть пару слов смог связать.

Типа если это ТЦ а не отделение банка — то тут только блокировка карты и ее перевыпуск... Стою думаю, блин, вообще не вариант...

И приходит мысль, „а что такое банкомат?“ — это же по сути обычный комп, а что делать если комп виснет? Правильно — перезагрузка! Выдохнул воздух и пролез между банкоматами к задней стене и выдернул его из розетки 220V и тут же вставил...На экране пошла загрузка... И о, ЧУДО — банкомат в этот момент выплевывает мою карту!!!

Перекрестился три раза...».

В комментариях восхитились находчивостью автора. А еще кто-то пишет, что в свое время пришлось перевыпускать, не додумались банкомат перезагрузить.

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