Для освобождения от НДС, бывшим плательщикам ЕНВД, необходимо до 20 января подать уведомление

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, применявшие до 2021 года ЕНВД и перешедшие на общую систему налогообложения, имеют право на освобождение от начисления и уплаты НДС. Об этом напоминают налоговики Тверской области.

Направить уведомление об использовании этого права необходимо не позднее 20 января 2021 года в налоговый орган по месту учета.

Право на освобождение от НДС имеют компании и предприниматели, размер выручки которых за октябрь-декабрь 2020 года не превысил 2 млн рублей.

Вместе с уведомлением налогоплательщикам также необходимо представить регистры бухгалтерского учета, подтверждающие выручку от реализации товаров (работ, услуг) за октябрь-декабрь 2020 года. Для организаций - это выписка из бухгалтерского баланса, выписка из книги продаж.

Для индивидуальных предпринимателей действует особый порядок, так как они могут не вести бухгалтерский учёт. Если при расчетах применялась онлайн-касса, либо выручка направлялась на счет в банке, то представлять какие-либо документы кроме уведомления не требуется. В случае, если ККТ не применялась, то подтвердить право на освобождение от НДС можно сведениями о сумме вмененного дохода либо иными документами, подтверждающими размер фактической выручки от реализации товаров (работ, услуг) в октябре-декабре 2020 года.

Опоздали перейти с ЕНВД на УСН? У вас еще есть шанс до конца января.