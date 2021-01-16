Пункт об обязательной вакцинации предложили включить в трудовой договор

Специалист по особо опасным инфекциям и врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с «Говорит Москва» предложил включить в трудовой договор пункт о вакцинации для тех, кто контактирует с большим количеством людей.

В качестве примера он привел профессию преподавателя вуза, у которого может быть шесть групп студентов, в каждой из которых по 30 человек.

«Вот 180 человек контактируют. Кто против и не хочет работать на таких условиях — пусть работает дворником, там безопасно», — пояснил он.

Кроме того, он напомнил, что в России вакцинирование добровольно, а если кто-то хочет переболеть — то пусть болеет.

«Могу привести в пример Бориса Грачевского. Скорблю. Жаль, что не провакцинировался, был бы жив», — подытожил он.

По материалам РИА Новости.