Налоговики объяснили, как применять ПСН при грузоперевозках

Индивидуальный предприниматель не ограничен территорией субъекта, в котором он получил патент и может осуществлять перевозки грузов в другие регионы. Такие официальные разъяснения дала ФНС в письме № КВ-4-3/21782@ от 29.12.2020 г.

Но не все так просто — договор на перевозку должен быть заключен в субъекте РФ по месту получения патента. И только в таком случае получение патента в других регионах не потребуется.

В письме приведен пример:

ИП получивший в Москве патент на оказание автотранспортных услуг по месту постановки на учет в налоговом органе по месту жительства, заключил в Москве с разными лицами договоры на перевозку грузов: по первому договору перевозка груза из Москвы в Санкт-Петербург, по второму договору перевозка груза из Московской области в Калугу, по третьему договору перевозка груза из Владимира в Ярославль. В указанном случае ИП не нужно получать дополнительные патенты.

Вопрос с получением патента на перевозки давно волнует ИП-дальнобойщиков, ведь они перевозят грузы из одного конца страны в другой. Не могут же они получать патенты во всех регионах России.