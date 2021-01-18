⚡️ Для ИП предлагают поднять срок давности за уклонение от уплаты налогов от 2 до 10 лет

В СКР предлагают уравнять срок давности для ИП и юрлиц за уклонение от уплаты налогов. И убрать 60 дней на возмещение ущерба после выставления требования налоговиками.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на интервью с зампредом СКР генерал-полковником юстиции Еленой Леоненко.

«Мы выступаем за усиление уголовной ответственности для физических лиц. Здесь нужно понимать — если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, ему придется отвечать и через год, и через десять лет, как только состоится суд. А у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они не утаили от казны, срок давности преступлений — всего два года. (...) Поэтому предлагаем уравнять ответственность за уход от налогов», — заявила Леоненко.

По ее словам, для этого нужно убрать 60-дневный срок для возмещения ущерба с момента выставления налоговым инспектором требования.

«Отсюда еще одна инициатива. Сейчас ФНС направляет материал следователю, только если должник не возместил ущерб в течение двух месяцев после выставления ему требования. Наше мнение — это слишком долго. Поэтому, как только налоговые органы вскрыли преступную схему, когда определили сумму ущерба, ждать просто нет смысла. Именно за эти 60 дней может быть уничтожена документация, выведено имущество», — подчеркнула Леоненко.