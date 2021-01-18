Путин поручил упростить ввоз мигрантов для работы на стройках

Путин дал поручение рассмотреть об упрощенном ввозе мигрантов для нужд строек.
Это поручение дано Правительству и комиссии Госсовета.
«Рассмотреть вопрос установления упрощённого порядка привлечения работников, не являющихся гражданами Российской Федерации, в том числе из отдельных стран, входящих в СНГ, для выполнения строительно-монтажных работ, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».
Срок выполнения — 1 марта.
По материалам с сайта Кремля.