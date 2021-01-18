А вам легко дается отчетный период? Бесплатный вебинар уже завтра!

Годовая отчетность все ближе, некоторые уже, похоже, скулить и подвывать начали. По крайней мере, мысленно..

Вот и в «Красном уголке бухгалтера» об этом в шутку пишут:

И подпись: «Может, Ангелина бухгалтер и у неё отчётный период, уж и поскулить нельзя спокойно!».

Смех смехом, а ведь правда для кого-то это нечно не самое приятное, и уж точно муторное.

Чтобы вам было попроще, Центр обучения «Клерка» и спикер Лариса Сулацкая прилашают на бесплатный вебинар «Готовимся к отчетности за 2020 год. Основные изменения». Он пройдет 19 января, начало в 11:00.

На вебинаре поговорим:

как подготовиться к отчетности за 2020 год;

как избежать штрафов при сдаче отчетности;

какие основные ошибки существуют при сдаче отчетности;

основные изменения в отчетности за 2021 год.

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