Срок давности по уклонению от уплаты налогов хотят поднять для крупных ИП, задолжавших более 45 млн за период до 3 лет

В Следственном комитете пояснили, для кого именно хотят ужесточение наказания за уклонение от уплаты налогов.

«В данный момент предложения находятся на завершающей стадии согласования на уровне ведомства. Они касаются только тех лиц, которые получили значительные доходы и уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 45 миллионов рублей за период сроком до трех лет. Очевидно, что на практике в большинстве случаев это может касаться только крупных индивидуальных предпринимателей. Они находятся в заведомо более выигрышном положении по сравнению с организациями, хотя суммы их доходов могут быть даже выше, чем у некоторых компаний, где аналогичную ответственность за уклонение от уплаты налогов несут их руководители», — ответили в ведомстве.

Цитата по «РИА Новости».

На «Клерке» сегодня писали со ссылкой на зампреда СКР Елену Леоненко о том, что срок давности для ИП и юрлиц по уклонению от уплаты налогов хотят уравнять, подняв его для ИП с 2 до 10 лет.