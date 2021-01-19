Рокетбанк прекратил существование

Рокетбанк окончательно прекратил свое существование. Об этом сообщается на официальной странице банковского сервиса в Instagram.

«Мы делали все и немножко больше. И вот, мы закрываемся. Теперь окончательно. Спасибо, что поддерживали, верили, вдохновляли и оставались с нами до последнего. Вы — лучшие в мире клиенты. Будем скучать! Ваш Рокетбанк», — отмечается в сообщении.

Для своего времени это был очень удобный банковский сервис. Последняя попытка его реанимировать была предпринята весной 2020 года, он должен был стать сервисом для самозанятых. Судя по всему, идею не стали развивать.