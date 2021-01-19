Мораторий на банкротство продлевать не будут

В Минэкономразвития дали понять, что продления моратория на банкротство компаний и ИП в пострадавших отраслях не планируется. В ведомстве ждут роста банкротств.

По оценке министерства, мораторий распространился на 500 тыс. юрлиц, а также на 1,6 млн индивидуальных предпринимателей и в целом сработал успешно.

Он позволил снять излишнее напряжение и способствовал стабильности функционирования бизнеса в сложной ситуации. По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, с введением моратория число признания компаний несостоятельными за 2020 год снизилось на 20% и составило менее 10 тыс. случаев, — сообщили в МЭР.

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Однако продлевать мораторий в ведомстве не планируют. А окончание моратория должно повлечь за собой увеличение числа банкротных дел.

«Возможно, в ближайшее время нас ждет некоторое увеличение случаев подачи кредиторами и должниками „отложенных“ заявлений о банкротстве», — спрогнозировали в ведомстве.

Эксперты согласны с прогнозом МЭР.

«Действительно, количество банкротств в нынешнем году увеличится, причем существенно. Прирост прогнозируется на уровне 30%, а количество разорившихся компаний составит более 13 тыс. И основной причиной такого стремительного роста выступит отмена „антиковидного“ моратория», — заявил управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов.

По его словам, тормозить этот процесс не стоит: бесконечная поддержка проблемных фирм и банков за счет увеличения налогового бремени для населения и роста государственного долга едва ли является эффективной мерой решения проблемы в условиях рыночной экономики.