В Совете Федерации заявляют, что медикам идет стаж «день за три». Но в законе «день за два»

Медицинские работники, которые работают с пациентами с коронавирусом, в этом году могут выйти на досрочную пенсию. Дело в том, что из-за ковида их медицинский стаж считается в повышенном размере и кто-то из медиков благодаря этому выйдет на пенсию чуть раньше.

Зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко в интервью НСН заявила: «Сейчас один месяц работы с коронавирусными больными равняется трем месяцам. Поэтому возможность выхода на пенсию будет пересчитана».

Между тем напомним, что изначально планировалось дать медикам коэффициент по стажу — 3, но в итоге приняли Постановление Правительства № от 1191 от 06.08.2020, согласно которому стаж считается в двойном размере, а не тройном.

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Так что сенатор, давая интервью, просто выдала желаемое за действительное.

Это правило о повышенном стаже действует с 1 января по 30 сентября 2020 года.

Чтобы маркировать этот стаж в форме СЗВ-СТАЖ был введен специальный код ВИРУС.

Работа медицинского персонала, которая идет сейчас (после 30 сентября 2020) засчитывается в стаж в обычном одинарном размере.

Таким образом максимально за время действия новых правил медики могли дополнительно получить 9 месяцев стажа. То есть за 9 месяцев работы ПФР начислит им 1,5 года стажа, дающего право на досрочную пенсию.