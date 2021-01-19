Ведение учета в НКО. Какие нюансы с отчетностью, налогами? И сколько это стоит?

Сколько может стоить ведение учета в НКО, в форме ассоциации? И на что стоит обратить внимание?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Знакомый спросил, сколько может стоить учёт в НКО, без штата сотрудников, учёт членских взносов, допустим 300 человек, отчётность и расходы на какие-то мероприятия иногда, пока все в проекте.

Я не сталкивалась никогда с НКО, какие там нюансы с отчётностью и налогами? Кто ведёт, если не затруднит на какие нюансы в принципе обратить внимание, оптимальная программа учёта, что с кассой, нужна ли, и т.д. для понимания картинки примерно.

И сориентируйте по цене если можно, не факт что сама возьмусь, озвучу что рынок предлагает».

В комментариях попросили уточнить, что именно за НКО. Автор пишет, что ассоциация. По ассоциации пишут следующие советы, что там нужно делать:

«Там свои приколы с учётом и отчётностью в Минюст. Ибо они лютуют при проверке. Изначально, учёт надо будет настроить таким образом, чтобы было максимально прозрачно. Членские взносы в разрезе каждого члена и сроков их внесения. С кассой лучше не связываться. Минюст за налом особенно строго следит. Отдельно учёт некоммерческой и приносящей доход деятельности. Я сама не веду, я юрист. Но многое в учете зависит от уставных документов и положений о членстве. Плюс отдельно отчётность по формам Минюста и в налоговую».

Про поименование членских взносов отдельно добавляют:

«Проводишь выписку банка, а там взносы пришли без ФИО, просто написано по реестру #2 от 12.12.2020 к примеру. И как узнать чьи это деньги? Председатель сказал проводить в бухучете обезличено. Так и заявляет, что не хочет никому эту инфу раскрывать».

На это в ответ пишут, как они будут исключать неоплативших:

«Как вы будете учитывать и исключать членов, которые взносы не платят? Надо смотреть положение о членстве, и в соответствии с ним строить учёт. Учесть конечно можно. Потом требование об оплате выставить, и пусть доказывает член, что оплатил взнос».

На вопрос, стоит ли для этого кассу ввести, пишут, что все проще можно сделать:

«Зачем так усложнять? Мы распечатали пачку листовок с реквизитами для платежа и отдали этому орущему председателю. Когда приходит очередной член,ему вручаются реквизиты для оплаты, он идёт в банк и делает взносы».

По членам ассоциации тоже отдельный документооборот, пишут:

«Должен вестись документооборот по базе данных членов. Плюс внутренние протоколы, по членству и все документы на членство».

Ну и на вопрос, сколько за это стоит брать, написали следующее:

«Начните с 40000-50000. За трудоемкость. А дальше посмотрите по документообороту. Я не понимаю, как без сотрудников, такое не бывает. Все равно надо кого-то оформлять, как минимум руководителя. Смотря, что на вас ляжет. Отчёты спонсорам и т.д.».

В общем, не все так просто там.