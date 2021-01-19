Минфин рассказал аудиторам о новациях в законодательстве

Минфин опубликовал информационное сообщение о новациях в аудиторском законодательстве. Письмо от 18 января 2021 г. № ИС-аудит-38 опубликовано на сайте министерства.
В документе говорится о:
- Концепции развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 3709-р;
- порядке признания международных стандартов аудита;
- рекомендациях по аудиту в условиях COVID-19;
- новом регламенте проверок саморегулируемой организации аудиторов;
- проверках аудиторских организаций Федеральным казначейством в 2021 году.
Напомним, что обязательный аудит был отменен для многих организаций малого бизнеса