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Минфин рассказал аудиторам о новациях в законодательстве

Минфин опубликовал информационное сообщение о новациях в аудиторском законодательстве. Письмо от 18 января 2021 г. № ИС-аудит-38 опубликовано на сайте министерства.

В документе говорится о:

  • Концепции развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 3709-р;
  • порядке признания международных стандартов аудита;
  • рекомендациях по аудиту в условиях COVID-19;
  • новом регламенте проверок саморегулируемой организации аудиторов;
  • проверках аудиторских организаций Федеральным казначейством в 2021 году.

Напомним, что обязательный аудит был отменен для многих организаций малого бизнеса

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