В Госдуму внесен законопроект, обязывающий производителей и импортеров утилизировать 100% выпущенной упаковки

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Фокин внес в нижнюю палату парламента законопроект о внесении изменений в ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Проектом предусматривается установление обязанности по утилизации отходов упаковки равной количеству упаковки, запущенной в хозяйственный оборот в отчетном году.

По мнению автора документа, мера будет стимулировать организацию системы раздельного накопления отходов в коммунальном секторе как региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, так и предприятиями, осуществляющими утилизацию отходов от использования товаров.

Также проектом предусматриваются положения, определяющие расчет экологического сбора исходя из массы товаров и упаковки с дифференциацией на формирование платежной базы, как для товаров, так и для их упаковки.

Сегодня производители товаров обязаны утилизировать 5–35% от реализуемой продукции и упаковки или платить экологический сбор. Для продуктовой отрасли показатель в среднем находится на уровне 20%, крупные компании тратят на услугу 200–400 млн руб. в год, писал ранее «Коммерсант».

Минприроды предлагал повысить нормативы утилизации до 100%. Бизнес в ответ предупредил, что инициатива грозит повышением цен для потребителей до 10%