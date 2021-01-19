За заготовкой и сделками с древесиной вводят жесткий контроль

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект с поправками в прослеживаемость оборота древесины и по сути модернизацию ЛесЕГАИС.

Заключение договоров по использованию лесов с рубками лесных насаждений, учет древесины, совершение сделок с древесиной будет осуществляться только в электронном виде в ЛесЕГАИС. Кроме того, вводится электронная форма сопроводительного документа на перевозку древесины с регистрацией его в данной системе.

В целях пресечения незаконной заготовки древесины документом запрещается нахождение в лесу граждан с машинами или оборудованием, предназначенным для заготовки и вывозки древесины, без разрешительных документов. Законопроектом также вводится такая форма наблюдения за соблюдением лесного законодательства, как административное обследование лесов, позволяющая на основе анализа данных информационных систем и дистанционного зондирования принимать решения о необходимости осуществления проверок.

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Ко второму чтению в законопроект была внесена поправка, гарантирующая свободный и бесплатный доступ граждан и юридических лиц к информации о лесах в РФ.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, реализация законопроекта потребует 7,4 млрд рублей в ближайшие три года. Они должны пойти на создание информационной инфраструктуры, модернизацию системы мониторинга, оплату работы дополнительных государственных инспекторов для проверки мест складирования древесины.

По материалам ТАСС.