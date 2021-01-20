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Собрания собственников жилья можно будет проводить на портале Госуслуг

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Мишустин подписал постановление Правительства, вносящее изменения в положение о портале Госуслуг. На базе портала появится сервис, позволяющий проводить онлайн собрания собственников жилья.

Поставновление Правительства № 9 от 16 января 2021 года можно скачать во вложении.

На портале можно будет размещать принятые собственниками решения и сведения об итогах голосований. Ресурс будет автоматически информировать жильцов о проведении собраний и хранить итоговые протоколы в электронном виде.

Полный спектр возможностей будет доступен в мобильном приложении «Госуслуги.Дом», которое, как ожидается, представят в первом квартале 2021 года.

Новый функционал появится благодаря синхронизации портала с Единым государственным реестром недвижимости и государственной информационной системой ЖКХ.

Принятое постановление, рассчитывают в правительстве, упростит решение общедомовых проблем и снизит интенсивность личных контактов, что особенно важно на фоне распространения COVID-19.

По материалам сайта правительства.

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