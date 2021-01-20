Налоговики озвучили частые ошибки в декларации по НДС

Девять самых частых ошибок налогоплательщиков в декларации по НДС назвали налоговики:
- не соблюдение контрольных соотношений при заполнении деклараций в нарушение Приказа ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@, в том числе КС 1.27 и 1.28 не отражение (не корректное отражение) сведений из книги продаж и книги покупок, а также журналов выставленных и полученных счетов-фактур при наличии показателей налоговой базы и вычетов в декларации;
- некорректное отражение сведений, содержащихся в счет-фактуре (не в соответствии с оригиналом полученного или выставленного счет-фактуры): номер, дата счёт-фактуры; ИНН контрагента (некорректное указание, либо не отражение ИНН контрагента); код вида операций; некорректное указание стоимости товаров по счёт-фактуре (при отражении одной фактуры в нескольких налоговых периодах стоимость должна соответствовать указанной в фактуре, при этом меняется только сумма НДС);
- некорректное указание номера заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, несоответствие информации в декларации на товары с данными налогоплательщика;
- невосстановление НДС в случае перечисления покупателем сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав в налоговом периоде, в котором продавцом выставлена счет-фактура на отгрузку товаров (выполнения работ, оказания услуг). Позиция о соблюдении именно такого порядка подтверждена Конституционным Судом РФ в Определении от 08.11.2018 № 2796-О;
- неправильное отражение в декларации записей при выставлении, получении исправительных счетов-фактур, корректировочных счетов-фактур;
- незаполнение или неправильное заполнение разделов 10 «Сведения из журнала учета выставленных счетов-фактур» и (или) 11 «Сведения из журнала учета полученных счетов-фактур» при осуществлении предпринимательской деятельности в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров или на основе договоров транспортной экспедиции;
- неправильное заполнение книг покупок, книг продаж, журнала учета, выставленных счетов-фактур, журнала учета, полученных счетов-фактур при одновременном осуществлении предпринимательской деятельности в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров или на основе договоров транспортной экспедиции и (или) в интересах самого налогоплательщика;
- отражение в налоговой декларации вычетов по НДС за пределами 3 лет от даты выставления счета-фактуры и на момент окончания налогового периода, в котором представлена декларация;
- допускаются ошибки при аннулировании записей в разделе 9 «Сведения из книги продаж» (приложении 1 к разделу 9 «Сведения из дополнительных листов книги продаж») налоговой декларации, а именно сумма НДС, указанная с отрицательным значением, превышает сумму НДС, указанную в записи по счету-фактуре, подлежащей аннулированию, либо отсутствует запись по счету-фактуре, подлежащая аннулированию.
Информация опубликована Управлением ФНС по Республике Бурятия.