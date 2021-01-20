Как отключить раздражающую рекламу в бухгалтерских программах?

Что особенно достает бухгалтеров в разгар сдачи отчетности? Да и просто в работе? Правильно, вылезающий спам в бухгалтерских программах. Как его отключить?

Негодуют в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите, кто нибудь справился с рекламой от 1С? Полчаса уходит на закрытие их окон с рекламой на курсы. Убранные галочки не помогают — они активируют рекламу каждый день».

В комментариях наперебой стали рассказывать, кого что раздражает.

«Меня ещё Консультант бесит. Тоже звонки активизировались. А про 1С вообще молчу: задолбало просто. И в ЗиКе у меня крестика заветного нет. Уж и программисту звонила».

Кого-то раздражает одна известная организация:

«Меня больше раздражают звонки от Актион Пресс».

Кого-то из данной организации тоже долго доставали:

«О, три года меня долбили постоянно. Угораздило как-то подписку оформить на главбуха. В отчетный период попали под горячую руку и я сказала, что веду запись аудио, что уже письменно уведомила об отказе от рекламной рассылки и пожалуюсь в прокуратуру на нарушения закона о рекламе и ФЗ 152. Сразу отвалились».

А вот как людям удалось отключить спам в 1С.

«Я везде тыкалась, чтобы отключить этот мусор — не помогает. Тогда просто в 1С написала — как отключить? Ответили, что там надо отключить блок новостей. Хорошо, но эта менюшка на коробке, а во Фреше нет! Написала им про это. Ой, да? Мы поработаем над этим. Вроде пропала. А то невозможно было работать — этот хлам отовсюду лез».

Кто-то пишет, что просто на крестики жмет, уходит. На что автор отвечает с юмором:

«Эта тренировка рук каждый день :-). Развиваем мелкую моторику».

А так да, стоит наверное с 1С связаться.