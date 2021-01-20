Что делать, если иностранцу выплачивали зарплату наличными? Есть ли способ не попасть под штраф?

Лайфхак, правда, сомнительного характера для всех, у кого случилось выплачивать иностранцам зарплату наличными, а не на карту, как того требует валютное законодательство. Ни к чему не призываем, как говорится, просто оставим здесь.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите пожалуйста, ИП на патенте. С сентября 2020 работает иностранец, но 2 месяца НДФЛ платила через банк, а ЗП не получалось перечислять на карту (технические причины), и 2 месяца отдавали наликом, вот как мне это исправить и что за это будет».

В комментариях сразу сказали, что за нарушение валютного законодательства будут штрафы, причем большие. И предложили сопоставить риски.

«Вам надо взвесить риски. Если притвориться, что иностранцу ЗП не выплачивали пока. Будет штраф за нарушение сроков выплаты. Почистить РКО и ведомости. А сейчас выплатить на карту все зарплаты за несколько месяцев. Штрафы за невыплату в срок меньше ж, чем за выплату наличными иностранцам».

Автор пишет, что два месяца была оплата налом, собственно что с этими месяцами делать она и спрашивает.

«Я два месяца наличными, а далее все нормально оплачивала ,на карту, она на полставки оформлена, что мне с этими 2 месяцами сделать (октябрь и сентябрь)?

Вот что на это ей советуют:

«Ну уберите выплату наличными. Выплатите на карту с компенсацией за нарушение сроков. Договоритесь с сотром, чтоб вернул наличные. За нарушение сроков могут ведь и не оштрафовать никогда. А вот за выплату наличными выявят нарушение скорее всего. И сроки там дольше и штрафы выше».

Вообще, налоговики сейчас в массовом порядке стали такие нарушения выявлять. Но, по крайней мере, тут только за два месяца, а не за год-два, как у некоторых бывает. Но штрафы в 75-100% от нарушения риски есть у всех схлопотать.