Из-за грядущих поправок в ТК поменяют порядок обучения по охране труда

Минтруд сообщил о подготовке нового нормативного акта об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда работников организаций. Уведомление опубликовано на федеральном портале.

Необходимость в разработке этого документа возникла в связи с готовящимися поправками в ТК в части охраны труда.

Напомним, в декабре в Госдуму внесен законопроект, согласно которому часть 10 ТК «Охрана труда» изложена в новой редакции.

Например, надо будет учитывать микротравмы, которые произошли на рабочем месте (ссадины, кровоподтеки, ушибы), даже если это не привело к расстройству здоровья и уходу на больничный.

Работодатель должен будет осуществлять учет и рассмотрение обстоятельств и причин, которые привели к возникновению микротравмы.

После принятия этого проекта будет признано недействующим постановление Минтруда, Минобразования от 13.01.2003 № 1/29, которым утвержден действующий сейчас Порядок обучения по охране труда.

В связи с этим возникла необходимость разработать новый Порядок. Его текст пока не опубликован. Планируется, что новые правила будут применяться с сентября 2021 года.

Цель проекта — упрощение порядка прохождения работниками обучения по охране труда, инструктажей по охране труда и проверки знаний требований охраны труда, с возможностью дистанционного обучения и контроля его результатов.