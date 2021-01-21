Матери-одиночки хотят иметь иммунитет от увольнения до совершеннолетия ребенка

Сейчас не допускается расторжение трудового договора по инициативе работодателя с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет.

Такая норма прописана в части 4 статьи 261 ТК.

Матери-одиночки указывают на тот факт, что после 14 лет ребенок еще не работает и женщине приходится в одиночку содержать его, учить, готовить к поступлению в ССУЗы или в ВВУЗы.

На сайте РОИ опубликована народная инициатива по внесению поправок в ТК, предусматривающих запрет на увольнение одиноких материй до достижения ребенком возраста 18 лет.

Многие семьи с единственным кормильцем данное изменение в ст.261 поможет сохранить свое право на труд и возможность получать доход для содержания своего ребенка до достижения им совершеннолетия, отмечает автор петиции.