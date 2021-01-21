30 % всех самозанятых – москвичи. За год их стало в 2,5 раза больше

Каждый месяц в Москве в качестве плательщиков НПД регистрируются 24 тысячи человек.

В прошлом году количество самозанятых в столице выросло в 2,5 раза. На 1 января 2021-го их насчитывалось 479 тысяч человек.

На сайте столичной мэрии сообщается, что в городе зарегистрировано 30 % от общего числа самозанятых в России.

«Популярность режима самозанятых у москвичей растет. Ежемесячно этот статус регистрируют в среднем 24 тысячи человек. Среди них люди, работавшие ранее неофициально, бывшие наемные сотрудники, которые в пандемию предпочли работать на себя, а также предприниматели, решившие перейти на более комфортный для них налоговый режим. В бюджет Москвы в 2020 году поступило 1,17 миллиарда рублей налога на профессиональный доход — в 2,4 раза больше, чем за весь 2019 год», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Средний размер чека у московских самозанятых в декабре 2020 года увеличился на 15 % по сравнению с декабрем 2019-го и составил 1,9 тысячи рублей.

Самыми популярными видами деятельности у плательщиков НПД стали строительство, доставка, сдача квартир в аренду, маркетинг, реклама, такси, услуги курьера.