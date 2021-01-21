Visa прогнозирует рост безналичных расчетов до 90%. ЦБ с ними не согласен

В России прогнозируют повышение доли безналичных платежей с 70 до 90%. Объясняется это тем, что люди во время пандемии привыкли к оплатам картой, а не наличными.

Такой прогноз дал гендиректор платежной системы Visa в России Михаил Бернер, пишут «РБК».

«Если посмотреть на мировой опыт и другие страны, совершенно точно эта доля может достигнуть 90%. В Скандинавии уже достаточно долгий период времени безналичные платежи составляют более 90%. <...> Россия сделала очень существенный рывок вперед, в особенности за последние три года, когда произошла массовая цифровизация платежей», — сказал Бернер.

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Как сообщает издание, эксперты Boston Consulting Group (BCG) характеризовали скорость отказа от наличных в России как «русское чудо».

«Но еще далеко не все ресурсы использованы. И я думаю, что в ближайшее время мы продолжим наблюдать переход наличных платежей в безналичные, но, может быть, не такими огромными темпами, как было. Но все равно 70% должны приблизиться к 90% плюс в ближайшие три-четыре года», — добавил Бернер.

При этом, в ЦБ придерживаются более скромного прогноза. По мнению регулятора, по итогам девяти месяцев прошлого года доля безналичных операций в торговой рознице составила 69,4%.

«Итоги 2020 года еще только подводятся, но мы полагаем, что этот показатель превысит 70%, как мы и прогнозировали ранее», — добавил он. В прогнозах ЦБ более скромен: он ожидает, что «в дальнейшем доля безналичных операций продолжит расти, в том числе за счет развития платежных технологий (в частности, сервисов Системы быстрых платежей) и инфраструктуры рынка» — сказали в ЦБ.

А в течение 3-5 лет в ЦБ прогнозируют рост безналичных платежей до 75%.