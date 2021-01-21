Бухгалтеры столкнулись с некорректной работой программы ФСС по приему реестров на больничные

В этом году несколько регионов, в том числе Москва и Санкт-Петербург, перешли на прямые выплаты пособий из ФСС.

Многие бухгалтеры впервые отправляли в ФСС реестры на выплаты. Коллеги делятся своими впечатлениями и проблемами, возникшими в процессе этого нового для них мероприятия.

Так, участница нашего форума сообщила, что в ответ на отправленный реестр получила от ФСС извещение о предоставлении недостающих документов следующего содержания:

«Необходимо направить реестр в верными расчетами . Уточнить суммы заработка. Год расчетного периода 2018,2019, не является предшествующим страховому случаю, нет признаку замены годов».

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Дело в том, что среди отправленных в ФСС больничных, был один, закрытый 30 декабря 2020 года. Компания его не оплатила и намеревается провести все расчеты уже по новому правилу через ФСС. Бухгалтер забеспокоилась, ведь судя по полученному от фонда письму, ФСС не хочет оплачивать прошлогодний больничный.

Однако на деле все оказалось не так печально.

Как выяснилось после телефонного звонка в фонд (на дозвон у бухгалтера ушло 40 минут), программа проверки плохо настроена, и извещения могут приходить и просто так, но инспекторы ФСС устраняют все недоразумения вручную.

Напомним, в ФСС пояснили, что можно отправлять реестры, указывая там прошлогодние больничные, при условии, что они не были оплачены и не отражены в отчетности.