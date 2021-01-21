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Бухгалтеры столкнулись с некорректной работой программы ФСС по приему реестров на больничные

В этом году несколько регионов, в том числе Москва и Санкт-Петербург, перешли на прямые выплаты пособий из ФСС.

Многие бухгалтеры впервые отправляли в ФСС реестры на выплаты. Коллеги делятся своими впечатлениями и проблемами, возникшими в процессе этого нового для них мероприятия.

Так, участница нашего форума сообщила, что в ответ на отправленный реестр получила от ФСС извещение о предоставлении недостающих документов следующего содержания:

«Необходимо направить реестр в верными расчетами . Уточнить суммы заработка. Год расчетного периода 2018,2019, не является предшествующим страховому случаю, нет признаку замены годов».

Дело в том, что среди отправленных в ФСС больничных, был один, закрытый 30 декабря 2020 года. Компания его не оплатила и намеревается провести все расчеты уже по новому правилу через ФСС. Бухгалтер забеспокоилась, ведь судя по полученному от фонда письму, ФСС не хочет оплачивать прошлогодний больничный.

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Однако на деле все оказалось не так печально.

Как выяснилось после телефонного звонка в фонд (на дозвон у бухгалтера ушло 40 минут), программа проверки плохо настроена, и извещения могут приходить и просто так, но инспекторы ФСС устраняют все недоразумения вручную.

Обсуждение происходит в теме форума «Прямые выплаты — извещение о предоставлении недостающих документов».

Напомним, в ФСС пояснили, что можно отправлять реестры, указывая там прошлогодние больничные, при условии, что они не были оплачены и не отражены в отчетности.
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