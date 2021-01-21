Почему разрыв по НДС за 3 квартал 2018 года налоговая обнаружила только в январе 2021-го?

Бухгалтеры недоумевают, почему налоговики обнаружили разрыв по НДС за 2018 год только в январе 2021-го. Где они до этого были? А объясняется все достаточно просто.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Возможно ли, чтобы налоговая обнаружила разрыв по НДС за 3 квартал 2018 года только в январе 2021? У кого нибудь было подобное?».

Вопрос, судя по всему не о возможностях налоговиков, они и не такое могут, а о том, где они раньше были.

В комментариях предполагают, что кто-то из контрагентов «обнулился».

«Обнулили поставщика. Или поставщика поставщика».

Кто-то пишет, что да, было такое. На вопрос автора, чем дело закончилось, ответили:

«Шеф поставщиков заставил пересдать декларацию».

Кто-то тоже подтверждает, что было и есть:

«Было и есть. Вызывают, просят корректировку подать. Чем кончится, никто не знает, даже они сами».

Еще одно предположение:

«Контрагент ликвидировался или жив, но попал в списки неблагонадежных. Или действительно нулевку сдали».

А вот еще один подобный случай:

«Слышала. как ликвидационный директор, чтобы не иметь долгов по налогам, но имея подпись на сдачу деклараций. просто обнулил декларации по НДС за „неоплаченные периоды“. Чем дело закончилось — не знаю. Знаю только, что пострадавших было очень много. Все написали возражения. Представили документы. По последним сведениям, ретивого директора разыскивала полиция».

Коллеги, а у вас такое бывало?