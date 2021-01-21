В декабре 2020-го в Москве поставлен рекорд по продажам новостроек

В декабре 2020 года был поставлен рекорд по продажам новостроек в Москве по договорам долевого участия.

Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу столичного управления Россреестра.

«В декабре 2020 года зарегистрирован наибольший за все годы объем ДДУ, включая жилой и нежилой фонды, — 15 006 тыс., что в 1,6 раза больше (62%), чем годом ранее (9 291)», — говорится в материалах пресс-службы.

Уточняется, что в сравнении с ноябрем 2020 года показатель увеличился на 22% (тогда — 12,3 тыс. ДДУ).

Всего за 2020 год оформлено 111,2 тыс. таких договоров, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2019 года (105,2 тыс.).