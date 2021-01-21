Путин предложил обсудить возможность выравнивания цен на жилье

Путин предложил обсудить, что нужно сделать для выравнивания цен на рынке жилья.

Как пишут «ТАСС», на совещании по экономическим вопросам глава государства обратил внимание на то, что «в отдельных регионах возникли дисбалансы на рынке жилья, существенно растут цены на недвижимость, не хватает доступных вариантов квартир».

«В этой связи предлагаю обсудить, что нужно сделать для того, чтобы выровнять ценовую ситуацию на рынке, в том числе с помощью увеличения предложения жилья», — заявил Путин.

На совещании он рассчитывает «услышать о конкретных мерах и действиях на этот счет».