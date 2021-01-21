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Исключайте контрагентов из книги покупок. Заменять на других нельзя. Очередной шедевр от налоговиков

Налоговики прислали требование, где требуют исключить из книги покупок указанных ими контрагентов. При этом, не разрешают их заменить на других.

Налоговый адвокат Вячеслав Василевский поделился на своей странице в Facebook.

«Зная о моей неподдельной любви к налоговым органам (к сожалению, чаще всего это не разделённая любовь 😁). Хорошие люди делятся со мной шедеврами. Вот например один из них. Спасибо тебе, хороший человек!».

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Особенно в комментариях людей зацепила фраза о недопустимости замены контрагентов в книге покупок. Кто-то назвал это шедевром.

Ну а мы, как говорится, просто оставим это здесь.

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