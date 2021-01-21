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Путин заявил о нестабильности экономического развития в стране. И сказал, что в других странах еще хуже

Путин обратил внимание на нестабильность экономического развития. И не преминул заметить, что в России экономический спад был меньше, чем в ряде других стран.

Об этом он говорил на совещании по экономическим вопросам.

«Подчеркну, речь идёт, конечно, и о России, и о мире в целом. Но сейчас везде сохраняются факторы нестабильности экономического развития. Понимаем, чем это вызвано: это и последствия пандемии, вынужденных ограничений, нарушение глобальных кооперационных, торговых связей» — сказал Президент.

Он сказал о важности своевременно принимать решения, востребованные бизнесом и гражданами.

«В этих условиях важно максимально оперативно, своевременно принимать решения, которые будут востребованы бизнесом и гражданами, дадут реальный позитивный эффект для предприятий, организаций, регионов и для всей страны в целом», — сказал Путин.

Президент не преминул заметить, что в других странах ситуация еще хуже.

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«Как уже говорил, глубина экономического спада, мы с вами это тоже хорошо знаем, в России в 2020 году оказалась, слава богу, меньше, чем во многих развитых и развивающихся экономиках. В конце года ряд макропоказателей вернулся даже к значениям, которые были до эпидемии. В частности, имею в виду объём грузов на железной дороге, потребление электроэнергии, некоторые другие показатели» — сказал Путин.

Кроме того, президент отметил следующие моменты:

  • инфляция превысила целевой оринтир ЦБ и составила 4,9%;
  • цены на продовольственные товары выросли на 6,7%;
  • безработица после максимума в августе (6,4%), снизилась до 6,3% в октябре и дот 6,1% в ноябре;
  • несмотря на снижение, безработица все равно на 1,5 процентных пункта выше, чем в 2019 году.
Отдельно Путин предложил рассмотреть вопрос о выравнивании цен на жилье.
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