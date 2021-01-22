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Работникам, ухаживающим за инвалидом 1 группы, могут дать право на отпуск без содержания

В настоящее время работодатели могут прописать в колдоговоре право на предоставление отпуска без сохранения зарплаты следующей категории работников:

  • работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет;
  • работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;
  • одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет;
  • отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери.

Такая норма содержится в статье 263 ТК.

В Госдуму внесен законопроект № 1098757-7, расширяющий вышеназванный перечень.

Право на отпуск без содержания в любое удобное время предлагается дать работникам, осуществляющим уход за инвалидом 1 группы.

Принятие законопроекта позволит улучшить жизнь как самих инвалидов, так и даст возможность использовать дополнительные выходные дни для решения насущных проблем, связанных с обеспечением должного ухода за ними и их реабилитацией, говорится в пояснительной записке.

Авторы проекта — члены Совета Федерации.

Поясним, речь идет об отпуске без содержания при условии, что работодатель примет решения прописать такое право в колдоговоре.

При этом по договоренности с работодателем на основании ст. 128 ТК любой работник может оформить отпуск без содержания на любой срок

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