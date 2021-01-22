Некоторым родителям детей до 14 лет хотят дать право на отказ от ночных смен, сверхурочки и командировок

Предлагается установить дополнительные трудовые гарантии для лиц, имеющих детей, при осуществлении ими работы в ночное время, выполнении сверхурочной работы, а также при направлении таких работников в командировку.
Соответствующий законопроект № 1098759-7 внесен в Госдуму членами Совета Федерации.
Так, сейчас к работе в ночное время могут привлекаться только с их согласия:
- женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет;
- инвалиды;
- работники, имеющие детей-инвалидов;
- работники, осуществляющие уход за больными членами их семей;
- матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет;
- опекуны детей указанного возраста.
Проектом предлагается увеличить возраст детей с 5 до 14 лет, одинокие родители которых смогут работать в ночь только со своего согласия. Также в этот список включат:
- родителей с детьми до 14 лет, если второй родитель — вахтовик;
- родителей 3-ех и более детей в возрасте до 14 лет.
Аналогично и со сверхурочной работой и командировками. Одиноких родителей или многодетных с детьми до 14 лет, а также тех, у кого второй родитель работает по вахтам, принудительно привлекать к сверхурочной работе или отправлять в командировку будет нельзя. Они должны дать письменное согласие.