Изъятие субсидий у бизнеса при нарушениях хотят запретить

Властям хотят запретить отбирать субсидии у бизнеса при малейших нарушениях. Это позволит, по мнению автора инициативы, мотивировать бизнес на работу с бюджетными средствами и сохранить работу предприятий.

Об этом пишут «ТАСС» со ссылкой на автора инициативы — зампреда Краснодарского краевого отделения «Опоры России» Мурата Дударева

«Законодательство устроено таким образом, что органы власти, управляющие процедурами выдачи субсидий и контроля за их расходованием, имеют колоссальное личное усмотрение в вопросе о том, требовать ли им всю сумму обратно в связи с нарушениями [несмотря на то, что большая часть безукоризненно отработана] или только часть суммы в рамках выявленных нарушений. Оказывается, статья 78 Бюджетного кодекса России и постановление правительства РФ № 1492 разрешает чиновникам это делать», — сказал он.

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По его словам, при подготовке документа за основу было взято гражданское законодательство, согласно которому (часть 4 ст. 453 ГК РФ) стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора.

«Таковой принцип отсутствует в правоотношениях между субъектами предпринимательства и государством, поскольку не имеет значения, сколько и в каком объеме допущены нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий. За малейшее нарушение государством осуществляется требование возврата полной суммы субсидии, даже в части той суммы, обязанности по освоению которой <...> были выполнены надлежащим образом», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Дударев отметил, что существующий «перекос» в законодательстве зачастую приводит к прекращению деятельности предпринимателя или приводит к банкротству. По его словам, предлагаемая норма позволит сохранить работу многих предприятий и повысит мотивацию предпринимателей к работе с бюджетными средствами.